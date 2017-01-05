川普上任美海防艦擬常駐南海

美國海岸防衛隊船艦和HC-144海上巡邏機及MH-65直升機執行任務。（圖／USCS官網）

美國海岸防衛隊艦隻。（圖／USCS官網）

川普就任後，美國海岸防衛隊擬常駐南海。川普提名的美國土安全部長凱利（John Kelly）上將（退役）近日和美海岸防衛隊司令朱卡夫特（Paul Zukunft）及美海軍作戰部長理察森（John Richardson）商討此一部署方案。

美國防務新聞《Breaking defense》獨家報導稱，美國候任總統川普及其提名的美國土安全部長凱利就職後，美國海岸防衛隊的屬性將改變。

今年66歲的凱利上將曾任美軍南方司令部司令，他說，去年11月30日他在華府朱卡夫特的辦公室商量美國海岸防衛隊前進南海計劃。

朱卡夫特表示，美國海岸防衛隊的管轄權可以延伸到南海，特別是美國海軍無人探測器遭共軍截獲後。他強調，在無人深測器事件發生之前，他就主張美國海岸防衛隊應當前進南海。

朱卡夫特說：我和海軍作戰部長理察森上將討論海岸防衛隊艦隻應當常駐南海及相關區域，如此一來，將加強我們和越南、菲律賓及日本的關係，我們可以和盟邦在南海進行自由航行演習。

《Breaking defense》稱，在探測器事件發生前，中國就常動用海警船到南海及東海，反而較少動用軍艦。相較之下，美國在有關區域不出動海岸防衛艦就處於尷尬境地，因為美國軍艦如國反制中國「民防」海警船，北京將宣稱美國升高緊張情勢，要不就會讓中國海警船未經檢查而自由航行。

陸媒稱，朱卡夫特於去年11月29日接受美國媒體採訪時表達過同樣的表述。他向美國下一屆政府喊話稱，目前在中國東海和南海均部署著中國海警隊，如果美國防部希望更大地發揮海岸防衛隊的作用，就應該將他們的船艦派遣到那裡展現美國力量。

大陸海軍軍事學術研究所研究員張軍社曾表示，美國海岸防衛隊平時隸屬於美國國土安全部，戰時歸海軍作戰管制，是美國五大武裝力量之一，主要任務是海上執法。

他說，美國海岸防衛隊應專注於美國本土的防禦與安全保障。如果硬要向別國管轄海域或爭議海域派遣船艦，未免把觸角伸得太長了。「如果美新一屆政府真允許海岸防衛隊不遠萬里介入中國東海與南海爭端，只會令爭議地區的形勢更加複雜化。」

(中時電子報)