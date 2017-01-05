中鐵總2017年投資鐵路建設 達8千億人幣

中國鐵路總公司儘管面臨虧損局面，但是無損於中鐵總扮演「鐵公基」穩增長的角色。對於2017年的鐵路建設計畫，中國鐵路總公司總經理陸東福說，全大陸鐵路行業投資保持去年8000億元（折合新台幣3.6兆）的規模，今年的建設重點則以西部鐵路建設為主，顯見大陸的鐵路建設開始由東部轉向西部，力求全大陸的均衡發展。

(旺報)