星戰反抗軍起義第三季 歐比王強勢回歸
由迪士尼製作的星際大戰系列動畫《反抗軍起義》（Star Wars Rebel），目前已經進入了第三季的後半段。在昨天晚上釋出的後半段節目預告片中，絕地大師歐比王（Obiwan Kenobi）將與老對手達斯魔（Darth Maul）展開最後決鬥。
歐比王與達斯魔的恩怨，始於1999年上映的《星際大戰第一部曲：威脅潛伏》（Star Wars Episode I: The Phantom Menace）。在那卜星（Naboo）的最後對決中，歐比王的師傅金魁剛（Qui-Gon Jinn）遭到達斯魔殺害。結果達斯魔為此慘遭憤怒的歐比王攔腰砍成兩段，摔落到那卜星王宮的萬丈深淵裡面。由於達斯魔沒有在接下來的二部曲與三部曲中出現，大家都認為他已經死亡。
沒有想到的是，在動畫《複製人之戰》（Star Wars: The Clone Wars）的第三季，達斯魔居然以裝上機械下半身的方式復活，企圖折磨歐比王來為自己復仇。而在第五季的故事裡，他也差點藉由殺掉歐比王的戀人莎廷女公爵（Satine Kryze）實現了這個目的。只是歐比王並沒有因此而墮入黑暗面，使得達斯魔的復仇計劃功虧一簣。
銀河共和國轉變為銀河帝國以後，達斯魔於《反抗軍起義》第二季的後半段登場。他利用絕地學徒艾斯納·包利格（Ezra Bridger）的無知與好奇心，取得了西斯全像儀（Sith Holocron）。而且在過程中，他還襲擊了艾斯納的師父肯南·賈奴斯（Kanan Jarrus），導致其雙眼失明。一切的一切，都只是為了要找到老仇人歐比王的下落。
到了第三季前半段，他才終於又在艾斯納的配合下，得知歐比王藏匿於一座有兩個太陽的星球，也就是塔圖因（Tatooine）。於是就有了第三季後半段，達斯魔與年長的歐比王再度會面，準備一決雌雄的劇情。其實年輕版本的歐比王也曾經以全像儀影像的方式，出現在《反抗軍起義》第一集的片尾裡面。所以嚴格來講，這並不是歐比王的首度登場。
不過考量到電影裡面，由伊旺麥奎格飾演的年輕版歐比王與由已故老牌演員亞歷·堅尼斯飾演的老歐比王口音有點不太一樣，因此在《反抗軍起義》第三季裡出現的歐比王配音員，也不再是《複製人之戰》與第一季尾聲中的詹姆士·阿諾·泰勒（James Arnold Taylor），而是史蒂芬·史坦頓（Stephen Stanton）。史坦頓在《反抗軍起義》系列故事中，也為許多重要角色配音。
除了歐比王回歸外，《反抗軍起義》第三季為了要與近期上映的電影《俠盜一號》（Rogue One: A Star Wars Story）有所聯繫，還特別安排反抗軍激進派領袖索·吉瑞拉（Saw Gerrera）登場，與艾斯納、賈奴斯以及複製人雷克斯上尉（Captain Rex）一同抵抗塔金總督與索龍元帥指揮的暴虐帝國軍。
(中時電子報)
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