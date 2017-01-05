桃園遠百鳳飛飛特展 從未亮相服飾曝光

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桃園遠東百貨展示鳳飛飛舞台服裝，吸引鳳迷追憶猛按快門。（業者提供）

桃園遠東百貨即日起至19日舉辦帽子歌后──「鳳飛飛經典歌唱之旅特展」，展出從未亮相過的經典服飾，包括鳳飛飛睽違21年的個人大型演唱會「2003年鳳飛飛35周年演唱會」、「2006年鳳飛飛新加坡世界巡迴演唱會」、「2009年流水年華演唱會」，與「2010年黑橋牌黑豬肉香腸代言」擔任首位品牌代言人的廣告拍攝服裝。

展覽開辦以來吸引北中南鳳迷前往，有的還包遊覽車，可見受歡迎程度。這周末桃遠遠百邀街頭藝人翻唱鳳飛飛的膾炙人口歌曲、舉辦小童帽子舞蹈；15日則與財團法人罕見疾病基金會天籟合唱團合作，重唱鳳飛飛經典歌曲。

(中時)