臨會不審老屋修法案 蘇嘉全:府盼多溝通

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立法院長蘇嘉全今天表示，2月17日立法院開議，將「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」付委，總統府代秘書長劉建忻對於此案臨時會未能列案不堅持，但盼多溝通對話。

「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例」草案原列臨時會議程，但因在野黨團不同意，臨時會不列案處理。蘇嘉全下午媒體話敘表示，總統與行政院長希望這項草案能夠最快速度通過，增強內需，總統非常重視，但第一次協商臨時會相關事宜，在野黨團就表明會拉下協商。

蘇嘉全表示，對於立法院整體狀況都有跟總統府代秘書長劉建忻討論說明，法案若被拉下協商臨時會也過不了，要不要比較務實讓總預算案先過，劉建忻沒有堅持，僅表明希望立法院盡全力推動溝通與對話。

記者問民進黨團總召柯建銘堅持臨時會就算7案過不了還是要表決？蘇嘉全說，把氣氛搞僵，總預算6000多案包括國民黨團4000多案、時代力量黨團500多案，要怎麼處理？表決都表決不完。

柯建銘被說服嗎？蘇嘉全說，他心裡都知道。總預算如果不過，就麻煩了，「總預算會過是表決」，朝野協商就是在野黨不杯葛，1月20日完成審議，明天朝野黨團協商總預算處理原則、9日下週一協商電業法草案。

對於朝野協商直播過程有影無聲？蘇嘉全說，當時穿梭過程只是談程序、日期，臨時會總共兩次會，都開院會、議事人員比較熟悉議事規則，要向朝野黨團代表報告，「我不在場就不叫協商，私底下黨團的進行程序溝通」，今天都討論程序沒有實質內容。1060105

(中央社)