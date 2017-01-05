興航勞資爭議 工會：願接受北市府律師版本

復興航空今（5）晚六點指出，員工薪資與資遣費都已按時甚至提前發放，但工會要求加發每人2.4個月薪資與工會7百名會員每人30萬行政費用，需增5億以上資金，公司實無力負擔，且還須面對債權人等。工會晚間八點半則表示願意妥協，接受台北市政府指派的朱瑞陽律師建議，給予工會會員資遣費補償費用1.5個月薪資，另給予每位工會會員10萬元行政費用。

興航資方指出，目前已發放包括：12月5日發放11月份員工薪資約9600萬元；12月16日發放法定資遣費約450萬元；12月26日發放法定資遣費約4.2億元；12月26日發放11月份津貼約350萬元；今日發放12月份員工薪資約1.06億元，自11月22日以來匯入各員工薪資帳戶的總額已達6.5億元。

公司除依法發放法定資遣費外，亦本誠意多次與工會進行勞資協商，惟因工會最初要求加發每名員工50萬元方案，公司需支出達15億元，其後提出每人另加發2.4個月薪資及「工會700名會員每人行政費用30萬元」的要求，合計亦超過5億以上，公司實無力再增加負擔。

尤其「工會700名會員每人行政費用30萬元」，因無任何法律依據，亦不知其內容為何，甚至無法確定支付的對象究竟是工會或個別員工，尤其獨厚700名工會會員，將稀釋了整體員工的權益，有違公司照顧全體員工之初衷與責任。

興航資方強調表示，正因為珍惜員工，公司面臨解散之際，仍全力護衛員工權益，在優於法定資遣費之預告工資進行協商，如勞資協商能達成協議，待本月11日股東會決議後，即可匯入個別薪資帳戶，成為台灣首例預告工資60天的企業，期望興航企業工會明日的第五度協商能回歸理性，儘速達成共識。

工會則指出，復興航空自11月22日無預警宣布解散至今，已經過了一個半月，對於勞工的資遣費明細不明、高薪低報、留職停薪卻以離職退保、挪用勞工退休金、操作股票等等惡行逐一浮出台面。對於員工要求之補償方案亦未釋出誠意，擺爛不願解決的態度引發大規模勞工抗爭，復興工會至今發動二次夜宿行動，20幾場抗議。

明天是台北市政府召開的第五次協商會議，工會決定妥協，完全同意主席於12/29建議之方案。因此，呼籲林明昇董事長親自出席，並立刻同意工會與主席均同意的共同方案；也呼籲勞動部、台北市政府等主管機關拿出職權積極且有效地要求資方，以解決至11月22日延燒至今的紛爭。

(工商)