監管單位嚴打 陸奇葩保險將消失

無論是臉上長痘痘或不小心懷孕，或碰到霧霾天，過去在大陸都可以投保。中國保險監督管理委員會（CIRC）已決定對這類吸睛、玩弄噱頭，卻不切實際的投機性保險產品展開整治，大陸民眾未來可能得向這些奇葩險說拜拜了。

大陸的保險業者為了吸引人投保，可說是花招百出，用各種奇特、好笑的名義，配上吸睛的圖片，在網路上宣傳，像病毒一樣擴散。例如怕做菜時候切菜切到手或燒燙傷的風險，就可透過支付寶平台購買「美廚娘關愛臉險」，只需要12元（人民幣，下同），約台幣55元，就可避免煮飯時的各種意外。

其他出人意料的保險還包括「扶老人險」：協助那些好心扶老人一把反而被告的民眾。「意外懷孕險」：可以支付一部分墮胎的醫療費用。「貪吃險」：怕吃太多而消化不良。「加班險」：晚上9點後還在辦公室加班的可憐上班族。

奇葩險在大陸並非一帆風順，也有被罰的紀錄。早在2014年，就有保險業者開發「空氣汙染健康保險」，又稱「霧霾險」，保費從78元到154元不等，為期一年。根據條款，針對10至50歲住北京的民眾，若連續5天北京城區12個監測點數值高於某個標準，將一次性給付「汙染津貼」200元至300元。但當年9月，保監會就指「霧霾險」已觸犯《保險法》有關規定，且與保險本質相悖，「不再是保險產品，更像是博彩」。針對保險公司開出行政處罰書，並罰50萬元罰款。

中國保監會為了禁止投機性、炒作噱頭的保險，並打擊偏離核心業務的保險業者，日前公布了新的保險產品規章，明訂不得開發「內容無實質意義、炒作概念的噱頭性產品」。保險產品應保障消費者的利益、不危及公司償付的能力與財務穩定。在官方明令禁止後，未來大陸想再看到這些奇葩保險將越來越難。

(旺報)