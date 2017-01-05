《合約男女》鄭秀文向張孝全借「精」

鄭秀文（左）、張孝全今天在北京宣傳新片《合約男女》。（双喜電影提供）

鄭秀文Sammi首度與台灣「男神」張孝全合作，拍攝愛情喜劇《合約男女》，今天（1月5日）在北京合體宣傳。張孝全自曝和天后拍片很緊張，居然會忘詞。

張孝全表示，戲剛開拍，第一場戲就是他要大罵鄭秀文：「拍攝前非常緊張，準備非常充足，台詞也背得很熟」但到了現場見到鄭秀文，卻拍到忘詞，壓力卻大到不行。」導演劉國楠表示，現場看到的是2人在鏡頭上的眼神交流很棒，火光四射！

鄭秀文表示，她看過張孝全主演的《被偷走的那五年》，曾想過如果有機會跟張孝全合作會很有趣！

張孝全稱，看過Sammi演的多部電影作品，也聽過不少她的歌，但都是以觀眾與聽眾身分，遠遠地欣賞，對鄭秀文與劉德華在《盲探》的演出印象深刻，覺得Sammi的角色不好演，必須有好的演技才能詮釋這個角色。

《合約男女》描述一段有趣的女強人追愛的故事。鄭秀文是位霸道女總裁，對愛情感到絕望，認為只有對孩子的感情才是永恆的，於是決定借精生子。在嚴格的層層篩選後，居然挑上不羈的快遞員張孝全當作「精主」，面對霸道女總裁，張孝全不得配合鄭秀文的要求，簽下了這張「精主合約」。該片將在今年2月14日情人節檔期全台上映。

(旺報)