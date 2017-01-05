鄭州煤礦事故 操作不當釀5死

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大陸河南省鄭州市登封興峪煤業事故4日發生工安意外，共造成5人死亡、7人被困，初步調查，此礦難是由當班工人操作不當引起，工人盲目施救又造成次生死亡。

新華社5日報導，登封興峪煤業總工程師卜連營說，經初步判斷，事故是當班工人操作不當引起，管子道維修時頂部臨時支護措施沒有執行到位。

事故發生後，身兼救援隊員的礦井中層幹部通風科長、安全副科長、瓦檢員3人得知消息後下井救援，因井下瓦斯濃度高，盲目施救時窒息死亡。

(旺報)