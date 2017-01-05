陸去年遭119起貿易救濟調查創新高
中國大陸商務部發言人孫繼文今天在記者會上表示，2016年中國共遭遇來自27個國家（地區）發起的119起貿易救濟調查案件，達到歷史新高。
這些案件涉及金額143.4億美元，案件數量和金額較去年同期分別上升36.8%和76%。
中新社報導，孫繼文表示，這些案件幾乎半數都是針對中國鋼鐵產品。2016年中國鋼鐵產品遭遇49起貿易救濟調查，涉案金額近79億美元。太陽能等重點產業、瓷磚和輪胎等產品也遭到多國設限。
報導聲稱，這些案件貿易摩擦政治化、措施極端化傾向明顯，終裁稅率普遍較高。
119起貿易救濟調查案件中，有30多起達成無措施結果，如美國對中國碳鋼與合金鋼337調查案中，美調查機關初裁終止了有關反壟斷指控的調查。
孫繼文說，貿易救濟措施是一把「雙刃劍」，希望各國審慎、克制、規範使用貿易救濟措施。中方願同各國共同努力，通過磋商交流、業界合作等方式化解摩擦，努力克服世界經濟復甦乏力的壓力。1060105
(中央社)
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