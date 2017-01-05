赴總統府 林鶴明：柯文哲了解且同意

台北市政府發言人林鶴明今天說，先前與總統府發言人黃重諺談過，希望北市去職後，可至總統府協助，已向市長柯文哲報告，柯文哲瞭解且同意，將待離職、正式報到再對外說明。

自由時報報導，相關人士指出，北市府發言人林鶴明將入總統府，未來可望與黃重諺一起擔任發言人職務，總統府將於近日發布這項人事案。相關人士也分析，這將會牽動台北市長選舉，民進黨與柯文哲勢必在選舉時，有一定程度的合作與默契。

林鶴明表示，之前有與黃重諺談過，是希望從北市去職後，可到總統府協助，日前已向柯文哲報告，柯文哲也瞭解並同意，未來相關業務都將待離職後、正式報到後對外再說明。1060105

(中央社)