東和國小老黑松手術 專家懸空搏命

東和國小校門口前百年的老黑松生病必須手術，樹高20公尺不是常人能治療，繩索攀樹的樹醫師爬上樹梢懸空，如特技演出一樣。（周麗蘭攝）

繩索攀樹專家楊貴平，身上掛滿各式專業繩索，每一條都能載重2000公斤。（周麗蘭攝）

東和國小小朋友逐一懸掛祈福卡，樹上專家正搏命修整老黑松。（周麗蘭攝）

雲林古坑鄉東和國小校門前百年老黑松接連遭雷擊、卡車扯斷樹幹，傷口細菌感染到主幹，但樹高20公尺不是普通樹醫師能醫，攀樹修樹專家楊貴平得知無償幫忙，今天和助手五花大綁著各式繩索爬上樹梢，幾度搏命懸空修樹，令校方感動極了，師生都到樹前掛祈福卡。

矗立在雲149縣旁的這棵老黑松是高山樹種，雖然生長環境艱困，仍從日據時代存活迄今，估計價值超過3500萬元。

老黑松幾年前被雷擊而遭細菌感染，近年又被卡車扯斷樹枝，未癒合的傷口細菌感染主幹，枝幹兩度腐敗斷落，令校方十分不捨。

校長林秉武求助福田基金會醫樹，但老黑松病得不輕又太高，實在愛莫能助，消息輾轉傳到五峰樹藝學苑執行長楊貴平，他估價攀爬醫樹需不少錢，校方也付不起，基於愛樹惜樹，願無償當志工。

林務局得知此事認為，觀摩攀樹剪的機會太難得，建議校方開放愛樹人到校觀摩研習，原定名額50人，結果100多人報名爆滿，明天將再修剪老樟樹。

楊貴平今天與另名專家如攀岩一般，身上五花大綁各式繩索，靠著一條主繩爬到樹梢，隨老黑松的傷口在哪就垂降到哪，幾度懸空在樹外鋸剪枯枝、病枝、危枝，搏命救樹令師生都替他們祈禱。

實習學員陳瑞江、魏愷峰說，楊教練身上的每條繩子、扣環承載力都超過2000公斤，而且攀樹修剪的功夫有賴全身肌肉協調，一般民眾請勿隨意綁繩子爬樹模仿。

校長林秉武表示，實在是不忍心看到老樹在我們這一代死亡，很感激社會有如此一群善心人無償幫忙，全校師生都很感激，更希望所有人都能一起愛樹。

(中時)