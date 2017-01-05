太想娶賴琳恩！陳乃榮：第3次求婚直接雙膝下跪

新婚小夫妻賴琳恩與老公陳乃榮出席伊林娛樂尾牙。（盧禕祺攝）

新婚小夫妻賴琳恩與老公陳乃榮出席伊林娛樂尾牙。（盧禕祺攝）

賴琳恩與老公陳乃榮出席伊林娛樂尾牙被拱親親。（盧禕祺攝）

交往6年的賴琳恩和陳乃榮，金（5）日中午宣布登記結婚喜訊，也讓過去一整年喜事連發的經紀公司伊林娛樂喜上加喜，新婚小夫妻今晚一起出席伊林尾牙，甜蜜互動閃爆眾人，被問起跨年夜的求婚三部曲過程，陳乃榮說，因為先被「打槍」兩次，他第三次直接「雙膝下跪」問「妳願意嫁給我嗎」，才終於換來美嬌娘一句：「好啊！」

賴琳恩中午先在臉書開心宣布：「說好的2017第一對，現在請叫我『人妻』姊姊。」陳乃榮也同步在臉書甜喊：「從今天起這位就是我的「陳太太」，未來的日子我們會繼續努力，請大家多多指教。」幸福指數爆表。

小倆口當年合作電視劇《幸福蒲公英》認識，之後以結婚為前提交往、戀情穩定。賴琳恩說，跨年夜兩人在家看煙火時，陳乃榮突然拿出1.3克拉的戒指「站著」問她「妳要嫁給我嗎」，她還以為他在開玩笑，於是回說「求婚不是都要下跪嗎」，陳一聽趕緊單膝下跪再問一次，結果她又說「電影裡面都說前面要講一大段，才下跪求婚」，陳乃榮當下趕緊想了一套台詞，但因太冗長，她聽完便忘了。他笑說：「求婚第一次被打槍、第二次單膝不夠，第三次一定要雙膝下跪了！」結果賴琳恩雖然說「好啊」，仍不忘虧他雙膝下跪姿勢很像「武士被切腹前的跪姿」，大笑問他：「有這麼痛苦嗎？」

陳乃榮說自己也忘了當時臨時編的求婚台詞：「因為太緊張了，比創作寫歌還難，歌可以寫100首，老婆只能娶一個啊！」他常被羨慕另一半長得正、個性可愛、廚藝又好，他得意地說：「當然幸福！這是我的福氣，他們羨慕，我也沒辦法啦！」

陳乃榮誇賴琳恩是個很重情義的女孩，兩人平時生活很簡單、重視的是心靈上的互動。賴琳恩也說，兩人相處模式沒有很轟轟烈烈，一直都是細水長流，但他常常都讓她滿感動的，他個性單純、很乖，比她浪漫，常做出一些寵她的小舉動，例如在路上看到一些可愛的東西就會想到她、買下來送她。陳乃榮說：「因為我覺得她長得很像可愛的小動物，像大眼睛的小鴨，所以每次看到小鴨都會買給她！」

個性務實的賴琳恩原本只想登記結婚就好，但陳乃榮覺得該辦婚宴，因為結婚只有一生一次，每個女生對婚禮應該都有夢想、一定要讓她穿漂亮點。至於婚宴形式，兩人還沒特別想，但在台灣辦就可以了，至於做人計劃，會辦完婚宴再規劃。前兩天登記結婚後，雙方親友沒特別吃飯慶祝，因為雙方家長已經常常一起吃飯、感情本來就不錯，生活上也沒有太大改變，陳乃榮說：「能結婚，就是因為生活上不會因為結婚而有太大改變，才會結婚，不是衝動。」

(中時)