夫賭象棋慘輸1500多萬挨妻告 妻死不起訴
新北市82歲魏姓老翁和吳姓友人賭象棋卻慘輸對方1500多萬元，魏翁為還賭債，要求妻子過戶房產給他，魏翁再設定房屋擔保金額1500萬元將抵押權給吳男，魏妻得知後，怒告丈夫、吳男以及許姓地政士詐欺；魏妻提告後身故，新北地檢因3人罪證不足，今處分不起訴。
魏男坦承的確和吳男對賭暗棋，每盤賭注約20到30萬元不等，短短半年就輸了1500多萬元。他強調並非有意欺騙妻子，因將2棟房產權狀等資料交由許男辦理，但夫妻倆皆不識字，原先妻子過戶給他的房產才會誤轉到許男名下。
檢方認為，本案移轉登記的房產雖然與魏妻原意不同，但魏男年事已高，且確實有可能因為不識字，在交付許男辦理過程中產生誤會，加上魏妻已離世，無法釐清案情，因此以罪證不足，不起訴魏翁等3人。
(中時)
關鍵字：賭象棋
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