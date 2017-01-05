基隆幹譙嬷！騎士閃避不及摔地 竟反遭飆罵

基隆幹譙嬷！基隆市85歲王姓阿嬤堪稱「基隆幹譙嬷」，她去年9月和呂姓阿嬤搭乘友人自小客車，行經仁二路往愛一路岔路口時，呂女準備下車轉乘公車卻未注意路況，突然開啟左後車門，令後方章姓機車騎士閃避不及，與乘坐後方王姓友人，雙雙摔倒在地面。

當時同在車上的王姓阿嬤發現後，下車查看情形，竟開口用閩南語飆罵「趕快去死一死」、「撞死好了」、「哭爸」、「夭壽」、「你們會半路死」等語，令章及王姓傷者不滿錄影蒐證，怒告王女妨害名譽。

檢警調查，調閱監視器發現，王婦確實有飆國罵，而王也坦承犯行，依公然侮辱罪嫌對王婦聲請簡易判決；另外呂婦過失傷害部分，因兩名傷者撤告，予以不起訴處分。

(中時)