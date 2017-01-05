飯店推年菜外帶 網購春節伴手禮銷量漲
1月27日是除夕夜，許多家庭不得不提早面對苦惱的「年菜」，因此不少飯店業者推出年菜外帶服務。迎接雞年到來，尾牙、春節送禮需求大增，網購業者紛紛推出伴手禮盒搶攻商機。
台北萬豪酒店再度請出國宴主廚──高鋼輝師傅，操刀2017年的外帶年菜料理，承襲去年精髓，開創料理新局，讓所有家庭都能歡喜圍爐！
momo購物網推出第一波年節伴手禮盒促銷，目前以健康食品、進口休閒零食及調味醬料禮盒銷售最佳，元旦以來銷量已明顯成長約4成。
邁入2017年，也意味著農曆春節即將到來，momo購物網表示，國人十分重視三節送禮，其中又以春節送禮為最大宗。不少廠商也在包裝上面下功夫，像是有廠商推出開運籤詩巧克力禮盒，顆顆都有不同日月潭文武財神籤詩，十分有趣又應景；另外，今年卡通聯名禮盒也增加約2成，許多暢銷品牌開始嘗試以不同的包裝來吸引更多客層。
(旺報)
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