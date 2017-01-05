比特幣持續攀升 突破1100美元大關

我要評比

比特幣今天升值至逼近歷史高點，在全球致力對抗經濟不確定性升高時，這種飛速成長的數位貨幣，成為最新的避險資產。

法新社報導，比特幣價格指數（Bitcoin Price Index, BPI）顯示，比特幣已突破1100美元大關，在成為2016年表現最佳貨幣後，仍持續令人頭暈目眩的飛漲。

比特幣2009年面世後波動劇烈，在2013年BPI達到1165.89美元高峰後，幣值曾暴跌7成5。

去年8月傳出駭客犯下大型比特幣竊案後，幣值也直落逾2成。

但分析師表示，隨著交易量成長，比特幣的波動將有所緩和，並指出美元走強、加強貨幣及資本管制、數位經濟崛起等，是比特幣增值的主要原因。

分析師表示，尤其是印度當局回收高面額鈔票造成的混亂，以及中國大陸限制購買外幣以因應人民幣對美元貶值，更加助長比特幣需求攀升。（譯者：中央社廖禹揚）1060105

(中央社)