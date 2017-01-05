蕭邦鋼琴大賽鍍金後 趙成珍演出暴增

獲得蕭邦國際鋼琴賽大獎的南韓新秀趙成珍，今明兩天將在台北、台中演出，得獎後的他，從每年20場演出增加到80場，得獎後人生依舊充滿著練習與演出。

趙成珍今、明兩天分別在台北國家音樂廳、台中國家歌劇院舉行在台灣的首度獨奏會，趙成珍今天表示，聽說台灣人非常喜愛古典樂，期待與台灣樂迷間以琴相會。

趙成珍去年獲得蕭邦國際鋼琴賽大獎，「鍍金」後的趙成珍，演出從一年20場增加至80場，但22歲的他卻認為生活並沒有改變，除了到世界各地巡迴演出外，其他時間他仍投入練琴。

今天在記者會上，趙成珍以價值千萬的史坦威名琴「Arabesque」演奏蕭邦的「前奏曲」，詩意又具靈氣的琴音讓人沉醉，趙成珍說，蕭邦是他心中最偉大的作曲家之一，每個音符都充滿了情感、撫慰人心，「我都揣摩蕭邦的心情來演繹作品」，被古典樂深深薰陶的他不愛打扮，直言希望把更多時間投入練琴。

被問及像是鋼琴家王羽佳等年輕一輩的音樂家，喜歡打扮自己，趙成珍卻說，他演出時就穿燕尾服或正式西裝，髮型也和往常一樣，「化妝很花時間，不如去練琴」。

趙成珍這次來台獨奏會，除了演出蕭邦的24首「前奏曲」外，為了呈現維也納學派的演變，也會演出貝爾格的「b小調鋼琴奏鳴曲」與舒伯特的「c小調鋼琴奏鳴曲」，在台灣演出結束後，趙成珍將轉往日本演出，並準備前往美國舉行首場在卡內基音樂廳的演出。1060105

(中央社)