歐巴馬寫給人民公開信 自我捍衛政績
美國總統歐巴馬今天在致美國民眾的1封信中標榜現任政府的成就，為健保等議題的政績辯護。
白宮公布總統的信函，同時附上政府各部會報告，敘述歐巴馬8年總統任內的進步情況。在歐巴馬上任之初，美國這個世界第一大經濟體正快速走向蕭條。
歐巴馬說：「我在準備交棒以回復一介平民的此時，可以自豪地說，我們已為美國奠定新的基礎。」
他歷數任內重大政績，包括美國經濟回升、美國在阿富汗和伊拉克的作戰規模減縮、大幅降低對進口石油的依賴度及巴黎氣候協定等。
但幾乎可列為首要政績的是平價醫療法（Affordable Care Act），這是民主黨籍的歐巴馬所重視的招牌性健保改革，又稱歐記健保，而下任總統川普已誓言予以廢除。
歐巴馬使出了臨去回馬槍，以圖挽救歐記健保，昨天他罕見地前往國會號召民主黨籍議員，投入下任政府上台後所將面臨的第一項重大角力。
歐巴馬在信中聲稱，美國「已展開扭轉不平等的長遠任務」。
他寫道：「有些作法沒有好處，比如剝奪3000萬美國人的健保，他們大部分屬白人勞工階級；再如不發給勞工加班費，而這是大部分工人應得的；或將聯邦醫療保險（Medicare）及社會安全制度民營化，以及任由華爾街恢復自行規範，而這無一獲得美國中產階級投票支持。」（譯者：中央社羅苑韶）1060106
(中央社)
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