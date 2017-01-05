Fed會議紀錄指稱 升息恐加快腳步

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美國聯準會(Fed)在週三公布上月聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀錄時指出，基於川普財政擴張政策可能助長通膨升溫的不確定性大幅增加，Fed有可能被迫加快升息腳步。

會議內容顯示，Fed決策官員在上月貨幣政策會議時討論了川普減稅、鬆綁管制與增加基礎建設支出可能對美國經濟造成的影響。決策官員還把大選後美股暴漲、債券殖利率攀升與美元升值等歸因於投資者對於川普政策將有助提振美國經濟的高度期待。

(工商)