川普與傳統媒體關係 再度惡化

金融時報報導，美國總統當選人川普(Donald Trump)向來與媒體關係是劍拔弩張！儘管他在選後有意與媒體進行和解，但繼本週再次發生痛罵媒體不公，以及與紐約時報的會議反覆變卦，使得雙方關係不僅不見趨緩、反而更形惡化。

(工商)