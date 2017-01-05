大陸中學教師談校園霸凌：不少學校睜隻眼閉隻眼

近日，隨著北京中關村二小事件持續發酵，關於如何定義校園霸凌？被霸凌後該如何處理？網路上議論爭論不休。

「現在有個很奇怪的現象，對於校園霸凌家長都要求強烈處理，但在學校裡和學生接觸最多的老師，最該保護學生的老師卻對欺淩、霸凌不以為意了。」一名廣州家長討論校園霸凌時呼籲，抵制校園霸凌，得讓學校先重視。

澎湃新聞採訪多位中學班主任和中學心理諮詢師表示，對於校園霸凌，有受訪教師表示無法定義，「學校從沒和老師講過什麼是校園霸凌，老師該如何解決校園霸凌。無論學校還是老師，從未把校園霸凌當作一件事，」而面對發生的校園霸凌，學校往往是息事寧人，多一事不如少一事。這些教師來自中國多個省市，既有上海等大都市的教師，也有欠發達地區。

也有受訪教師指出，如今家長過於溺愛孩子，一方面擔心自己孩子被霸凌，但若自己的孩子欺負別人，則抱著「反正我的孩子沒被欺負」的心態，置之不理。

還有受訪教師呼籲，家長們關注中關村二小事件、聲討校園霸凌時，除了保護自己的孩子不受欺負，更該反思自己的孩子有沒有欺負過別人。

多名受訪教師表示，更重要的是校園霸凌應當引起教育主管部門和學校重視，將校園霸凌列入規章制度裡，一旦發現，予以嚴懲。

「我教過的學生裡從來沒有過校園霸凌。」一名從業20多年的中學教師，對於是否接觸過校園霸凌，一口否決。

不巧記者剛好就被這位老師教過，因此記者追問：「那您國中教我時，我們一夥人曾因鬧著玩欺負過班上一個成績最差的同學，把他的鞋子扔出去校園外，讓他光著腳去找鞋，這不是霸凌嗎？」該教師有些迷茫：「我覺得這就是男孩子之間的小打小鬧吧。」

廣州市白雲區某重點中學梁姓老師有些無奈地表示，校園霸凌一直存在，但老師都習以為常了，只要不涉及身體創傷，就不會嚴加管理，導致一些學生更加肆無忌憚。

「學校從沒和老師講過什麼是校園霸凌，老師該如何解決校園霸凌。」上海一所中學退休董姓教師坦承，自己執教20年，無論學校還是老師，從未把校園霸凌當作一件事。

(旺報)