廣州破獲地下錢莊 涉案金額逾27億

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中國大陸廣東省廣州警方今天通報，2016年破獲一個非法經營數額達人民幣6億元（約新台幣27.6億元）的特大地下錢莊，逮捕5名嫌犯，現場凍結資金500餘萬元。

中新社報導，廣州天河警方在2016年9月6日大範圍搜補在天河區黃村、增城區新塘一帶的特大地下錢莊，並逮捕姚姓主嫌等5名嫌犯，繳獲會計帳簿等犯罪證據。

當地警方表示，姚姓主嫌自2008年起利用自己及其親屬等多人身份，開設20多個個人帳戶，先後註冊成立十餘家空殼公司，並開設對公銀行帳戶。並在廣州天河區以「煙茶商貿行」作掩飾，非法兌現支票。

警方指出，這個地下錢莊分工明確，對各類金融知識非常熟悉，甚至有具備銀行工作經歷的成員。1060105

(中央社)