一例一休匆匆上路 侯友宜怒批：只有一個「亂」字
一例一休新制衝擊不少業者，連帶物價上漲、人力調整產生的負面效應等，使民眾、企業紛紛喊苦。新北市副市長侯友宜發文痛批，一例一休至今上路14天，「還是只有一個亂字」。
侯友宜表示，歐美的休假制度是進步國家的趨勢，往週休二日邁進沒有錯，然而在準備不足、沒有緩衝期和配套不完善的情況下，「今天的一例一休，老闆人事成本增加，員工想加班老闆不給加寧願放假，普羅大眾面臨物價上漲，薪水呢，還是沒有起色。」。
政策匆匆上路，政府卻用「漲價是必然的」、「當初沒注意到」幾句話帶過，「民眾能接受嗎？」中央如今要嚴查哄抬物價，侯友宜批評「就像自己放了一把火，再來滅火一樣，真的治標不治本。」。
「政策不能一時興起，也不能試水溫再看看。」侯友宜認為，政府事前必須謹慎評估規劃，朝夕令改、政策急轉彎，只會耗費更多社會成本，內耗國家能量，「台灣有本錢這樣一直玩下去嗎？」。
(中時電子報)
文章來源：侯友宜臉書
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