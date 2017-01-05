大陸史上最難最嚴 美術類藝考率先起跑
1月起，被稱為史上最難最嚴藝考的2017年大陸大學藝術考試拉開帷幕，不少省市藝術類專業統考將陸續開考。
以湖南省為例，美術統考結束後，全省藝術類專業統考編導，播音主持，舞蹈，攝影攝像等都將於1月上旬陸續開考。
此前，有消息將今年藝考稱為史上最嚴藝考，包括家長不許進入考點，需在校門外等候，今年也是《中華人民共和國刑法修正案》實行後的首次藝考。代考或是作弊輕則拘役，重則入刑，將直接連累高考成績。
據瞭解，2017年藝考政策收緊，取消了部分學校的校考招生資格，全面實施統考。校考院校數量不斷減少，對單獨招生資格的院校審查也越發嚴格，要求必須是31所獨立設置藝術類院校和開設藝術類碩士點的大學，考生在參加校考之前必須參加統考，統考成績合格者才有資格參加各大學自行組織的校考。
與此同時，藝考生的文化成績要求也逐年提高，2015年藝考新規中，已明確規定了美術生和音樂生的文化課分數不得低於同批次普通生的70%和65%，2016年，各省的招生政策各藝術類專業的提檔線均提高，因此考生們更重視文化課，使得2017年藝考被稱為史上最難藝考。
(旺報)
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