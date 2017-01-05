住家被發現改造槍枝工具 男稱只是把玩欣賞

基隆38歲張姓男子涉嫌在住家改造槍枝，警方獲報循線逮人，日前果不其然從住家起出空氣槍、瓦斯鋼瓶及砂輪機等改造工具，但張男否認犯行堅稱「全部都買來把玩欣賞用」，但警方經鑑定後，有1支具有殺傷力，今天依法將他函送法辦。

警方調查，張男有毒品前科與女友同住租屋處，家中有多把空氣槍、改造手槍以及砂輪機、電鑽等改造手槍工具，並搜出毒品海洛因、安非他命等。

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(中時)