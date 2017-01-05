陸新股造富榜 匯頂科技董座張帆奪魁
大陸《證券時報》編制陸股「2016年度新股造富榜」，以2016年12月30日收盤價為基準，衡量新股市場自然人股東的財富值。聯發科轉投資的匯頂科技董事長張帆持有該公司股份2.15億股，持股市值221.26億元（人民幣，下同），位居新股造富榜之首。
從「2016年度新股造富榜」可以看出，4名自然人股東持股市值超過百億元，分別為匯頂科技張帆、裕同科技創辦人暨董事吳蘭蘭、崇達技術董事長姜雪飛、富森美董事長劉兵。這4家公司均為去年第4季上市，有的甚至距離2016年年底上市不足半個月。
2016年陸股大盤低迷，新股市場表現卻可圈可點。新股上市後平均14根連續漲停板；漲停打開首日均價與發行價相比，平均上漲4.48倍；上市後最高價較發行價相比，平均上漲5.35倍。儘管不少新股創新高後股價大幅下滑，但2016年年底收盤價仍較發行價平均上漲3.5倍。
新股造富神話持續上演。「2016年度新股造富榜」中，167名自然人股東持股市值超過10億元，涉及公司120家。創業板以49家奪冠，此外，分別有26家和45家公司花落中小板與主板。120家分布於22個行業，化工、機械設備、電腦、電氣設備、電子等行業均有10家以上公司進榜。
(旺報)
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