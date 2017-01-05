景氣復甦！6成2企業Q1要徵才

2016年景氣如倒吃甘蔗，景氣燈號連續亮出5個月綠燈，中研院持續上調2016年全年實質經濟成長率為1.23%。主計總處最新廠商缺工人數，達20.7萬人，缺工率同步升至2.7％，較去年同期2.61％增加。然而，展望2017，各單位預則經濟成長率皆不超過2%，顯示國內整體景氣仍有各項不確定因素。

根據1111人力銀行調查顯示，受訪企業3成3普遍感到近期國內景氣有所好轉，4成7認為與去年相當，2成則認為景氣持續下滑。整體而言，企業對於近期景氣，有感到復甦的跡象。進一步詢問企業預期的營運狀況，與景氣預期結果相當，3成6預期2017年營運將優於2016年，4成3認為持平，2成1則坦言營運將不如2016年，平均而言，受訪企業預期2017年營運將優於去年7.15%。

就徵才面調查，超過61.7%的受訪企業第一季有徵才計畫，若與去年同期(2016第一季)相較，則增加了8.2個百分點，亦較上季(2016第四季)則略增了1個百分點。其中又以民生服務業、醫療農牧環境及資訊科技業徵才意願最高。進一步詢問企業徵才的主因，以「填補流失人力」、「例行性徵才」及「轉職季搶才」最多。

1111人力銀行副總經理李大華指出，2016下半年國內景氣緩步復甦、觸底反彈；然國內觀光旅遊市場受陸客影響甚鉅、各項勞動新制造成企業預期性恐慌，美國川普總統當選以及英國脫歐程序即將啟動，引發國際市場的不確定性等因素，使得國內企業對2017年的景氣信心仍蒙上一層陰霾，在人力運用上，也相形保守，造成今年第一季徵才旺季，企業徵才意願不如景氣暢旺，仍以填補流失人力、例行性徵才為主。值得一提的是，雖然有徵才意願的企業不如預期，但有徵才的企業，釋出的職缺數，卻創下近年新高；反映出「人力需求集中於特定企業」的趨勢。

(旺報)