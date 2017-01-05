刑事司法改革 歐巴馬：美國仍待努力

美國總統歐巴馬在「哈佛法學評論」（Harvard Law Review）發表文章說，美國在刑事司法體制改革及使監獄系統人性化方面，仍有「很多工作要做」。

歐巴馬在56頁的文章中為政府在他執政8年對此議題採取的行動辯護。對歐巴馬而言，這在他入主白宮前就至關重要。

他也呼籲美國總統當選人川普，儘快進行進一步改革。

歐巴馬寫道：「我們無法負擔每年花800億美元監禁費用、消除7000萬美國人的刑事紀錄、每年釋放60萬囚犯，但卻沒有更好的計畫讓他們重新融入社會，以及忽略美國監獄現有220萬名男女囚犯的人權。」

這篇文章名為「總統在進行中刑事司法改革中的角色」。川普即將在再過不到3週的1月20日就職上任。（譯者：中央社蔡佳伶）1060105

(中央社)