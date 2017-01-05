藍正龍崇拜李小龍 拍打戲撞裂腳骨
演員藍正龍演出賀歲片「大釣哥」，從小最崇拜武打巨星李小龍的他，拍攝武打戲很興奮，連在3層樓高的屋頂跑跳都不怕，結果不慎滑倒撞裂腳骨。
「大釣哥」是導演黃朝亮執導，賀歲片票房天王豬哥亮首次投資、自製自演，藍正龍、謝沛恩、楊貴媚、吳朋奉、吳克群攜手演出。講述靠祖傳祕方經營正龍國術館的「藍大釣」和兒子「藍小龍」，以跨越兩世代故事，傳遞台灣人不變的義理價值。26日全台上映。
電影滿滿「豬式幽默」，多場扎實到位武打戲成為不同以往的賣點。演戲多年卻少接觸武打戲的藍正龍，對過招、吊鋼絲充滿好奇興奮，在剝皮寮3層樓高的屋頂奔跑毫無懼色，開心得欲罷不能。
藍正龍表示，要讓觀眾感受喜劇「笑果」，演員本身也要非常開心，很享受拍武打戲，但他在剝皮寮拍攝當天不慎滑倒，事後才知撞裂骨頭。
劇組趕緊調整班表，讓藍正龍好好休養。但腳傷初癒又得趕拍武打戲，要在深坑市集「英雄救美」謝沛恩，藍正龍被武打演員持長刀狠狠砸背，原本道具刀一拍到背就會應聲斷掉，結果對方誤拿未改裝過的刀，用力打背讓他眼冒金星，仍敬業笑喊「沒事沒事，再來」。
藍正龍說，「其實，我從小就最崇拜李小龍」，頭戴馬桶蓋假髮，得意擺出李小龍招牌姿勢，劇組只好解釋「這其實不是李小龍，那造型是豬大哥」。他坦言「豬大哥每次表演都不一樣，很天馬行空」；豬哥亮則稱讚藍正龍演得簡單又入神。1060105
(中央社)
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