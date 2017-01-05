日本實驗證明海底泥中病毒能防赤潮
共同社報導，日本國立研究開發法人水產研究和教育機構「瀨戶內海區水產研究所」近日成功進行了一項實驗，用海底泥土中所含的病毒，將赤潮形成原因的浮游生物幾乎全面消滅。
若該實驗能實現成果轉化，投入實際使用，赤潮導致大量養殖牡蠣等死亡的情況將有望得到防止。
這個位於廣島縣廿日市市的研究所，著眼於赤潮發生海域的海底泥土等所含的「HcRNAV」病毒。該病毒具有殺滅浮游生物「Heterocapsa circularisquama」的能力，後者是赤潮產生原因之一，被認為會對二枚貝造成致命危害。
2016年10月，該研究所在發生赤潮的新潟縣佐渡島近海海面上架設了兩個3公尺見方、深約2公尺的圍欄。其中一個圍欄內撒入了含有病毒的約1.5公斤海底泥土。
5天後，沒有泥土的圍欄內浮游生物僅減少到七八成，而撒有泥土的圍欄內浮游生物則幾乎全部死亡。可見放入海底泥土能提升減少率。
在日本養殖牡蠣生產量最多的廣島縣，受這類浮游生物的影響，1998年牡蠣大量死亡，對全縣造成近40億日圓的經濟損失。
該研究所主任研究員中山奈津子（47歲）指出，採集含病毒的泥土並撒入海中的話，能有效防止赤潮的加劇。
「由於在實際海域播撒時泥土也會隨海水擴散，因此播撒方式需要想想辦法。希望儘快實現成果轉化投入實際使用。」1060105
(中央社)
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