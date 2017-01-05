盼借重地方經驗 府邀林鶴明加入團隊
台北市政府發言人林鶴明將進入總統府工作，總統府發言人黃重諺今天表示，希望借重林鶴明的經驗，因此邀請林鶴明加入總統府幕僚團隊，台北市長柯文哲對此樂觀其成。
林鶴明今天表示，先前與黃重諺談過，希望北市去職後，可至總統府協助，已向柯文哲報告，柯文哲瞭解且同意，將待離職、正式報到再對外說明。
黃重諺晚間受訪表示，由於希望借重林鶴明地方政府豐富並且優秀的工作經驗，他在上個月正式邀請林鶴明，希望林鶴明能加入總統府的幕僚團隊，與大家一起努力。
黃重諺說，很高興林鶴明接受了他們的邀請，關於這項人事，也已經與柯文哲討論過，柯文哲對於這樣的安排樂觀其成。
據瞭解，林鶴明將先擔任總統辦公室秘書，熟悉各領域的幕僚作業，未來是否會擔任發言人，則還要看後續情況再做安排。1060105
(中央社)
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