音樂劇《不能說的秘密》 首演征服陸觀眾
2016年年初，美國百老匯黃金製作團隊攜手北京環球百老匯，鎖定台灣知名歌手周杰倫的音樂作品後，將其串連打造出音樂劇版《不能說的秘密》，日前已完成北京首演，除了令周杰倫觀後直呼：「就是屌！」緊接著也將在上海巡迴演出，並可望在展開台灣北、中、南巡演計畫。
繼周杰倫推出創下票房佳績的電影《不能說的秘密》後，美國百老匯製作團隊不僅瞄準周董的音樂作品，也看上這部充滿青春能量的IP故事，原汁原味地還原當時的電影情節，包括基本的故事結構、人物設計，以及人文氣息濃濃的淡江中學。
而這部眾所矚目的音樂劇版《不能說的秘密》在北京首演獲得廣大迴響，除了周杰倫日前觀後發文表示：看完《不能說的秘密》音樂劇版本後，心裡非常感動，「我真的沒話說，就是屌！」並有北京觀眾居然連看6場，且場場都買近900元人民幣的門票。
至於《不能說的秘密》何時能跨海來台演出？北京環球百老匯總經理黃曉琦透露，《不能說的秘密》是大型製作音樂劇，但放眼兩岸三地符合演出規格的劇院並不多，儘管較為適合演出的台北國家戲劇院也正在施工中，檔期未定；不過未來不排除以北、中、南巡演的方式登台演出。
(旺報)
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