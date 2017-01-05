臘八節送臘八粥 暖700戶福田戶
三峽佛光山金光明寺今與社會局合作，特地選在臘八節「寒冬送暖」，邀請板橋、土城、三峽、樹林及鶯歌等700戶獨居、高風險、低收入等「福田戸」，人手一盞光明燈，祈願祝禱，更用「臘八粥」溫暖福田戶們的胃與心。
農曆十二月為臘月，今適逢初八，除是祭祖、神靈以祈求豐收、吉祥、避邪的日子，相傳也是釋迦牟尼在佛陀耶菩提下成道並創立佛教的日子，許多佛教寺廟都會在這天準備「臘八粥」，分享給大眾食用。
身著印尼傳統服飾陳小姐，與先生離婚後就獨自扶養2名幼女，但單靠替幼稚園打掃賺取微薄收入及4000多元的弱勢兒少補助仍舊不足，需經常利用假日到台北車站賣便當賺錢。雖不懂臘八典故，她仍邊吃邊顧著女兒說：「很感謝有這一餐和紅包。」
住持覺培法師說，台灣最美的風景是能夠看到一個窮人臉上綻放的笑容，看到每個參與點燈祈福的家庭臉上露出笑容，就是社會整體向上的力量。
社會局局長張錦麗表示，「福田戶」有廣植福田之意，金光明寺與佛光山慈悲基金會近年共同投入關懷弱勢，合辦過千叟宴，也2度合作舉辦歲末年冬送暖，希望所有弱勢家庭都能替自己祈福，帶來好運。
(中時)
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