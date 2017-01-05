土耳其再發生爆炸 恐怖分子遭擊斃　

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圖為土耳其伊茲密爾市爆炸現場。（圖取自推特）

（22：05更新）土耳其伊茲密爾市（Izmir）台北時間5日晚發生大爆炸，爆炸地點靠近法院，現場有卡車燃燒，救護車及警方已抵達現場。警方稱，已擊斃2名恐怖分子。

土耳其國營通訊社Anadolu稱，這是一起汽車炸彈爆炸案，警方還在追捕一名嫌犯。爆炸發生在法院入口，目前至少造成十餘人受傷。

伊茲密爾舊稱士麥拿或士每拿，位於愛琴海伊茲密爾灣東南角，為土耳其第三大城市、第二大港口。土耳其元旦凌晨才發生夜店爆炸，造成39人死亡。

(中時電子報)