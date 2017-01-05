川普提名華爾街律師出任SEC主席

美國總統當選人川普周三提名華爾街律師克雷頓(Jay Clayton)出任美國證管會(SEC)主席，倫敦金融時報報導，此一任命案再度突顯川普上任後將主打鬆綁聯邦法規與刺激就業成長的施政主軸。

川普周三在公布該項人事案時表示：「克雷頓是諸如金融與法規等許多領域的專家，他的職責是確保我們的金融機構在遵守相關法令規範的同時，還可以欣欣向榮並創造就業。」

(工商)