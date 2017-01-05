十三五陸投資可再生能源達2.5兆人幣

大陸國家能源局5日召開能源發展十三五規畫新聞記者會，國家能源局副局長李仰哲指出，到2020年商品化可再生能源年利用量將達到5.8億噸標準煤，總的投資規模將達到人民幣2.5兆元。

李仰哲指出，可再生能源技術種類很多，發展進程差別也很大，《十三五規畫》提出到2020年，水電裝機達到3.8億千瓦、風電裝機達到2.1億千瓦以上、太陽能發電裝機達到1.1億千瓦以上、生物質能發電裝機達到1500萬千瓦、地熱供暖利用總量達到4200萬噸標準煤的發展目標，是緊緊圍繞2020年非化石能源在一次能源消費總量中占15%的比重目標要求。

(旺報)