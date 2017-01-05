西薩米蘭找接班人 台訓練師入圍

因節目「報告狗班長」及「呼叫西薩狗教官」而廣受民眾喜愛的主持人西薩米蘭今天宣布將在亞洲尋找自己的接班人，其中進入決賽的8名訓練師當中，有2名來自台灣。

國家地理頻道新節目「西薩狗教官亞洲接班人」即將在台播出，主持人西薩米蘭為了宣傳節目也特地走訪台灣，除了詳盡解答粉絲有關寵物的疑難雜症外，也在現場分享他如何度過愛犬離世時的傷痛。

西薩米蘭希望能在亞洲尋找自己的接班人，「西薩狗教官亞洲接班人」從去年2月開始在亞洲各地進行徵選，收到數百名訓練師的應徵，最後選出8名分別來自台灣、香港、新加坡、菲律賓等地的參賽者，其中來自台灣的就有2人。

8名參賽者將在節目「西薩狗教官亞洲接班人」中先兩兩分組進行初賽，再到新加坡進行準決賽，最後前往西薩位於加州的狗狗心理諮商中心參加決賽，最後脫穎而出的參賽者將成為西薩米蘭在亞洲的首位徒弟。

除了西薩米蘭外，擔任節目推薦大使的阿喜今天也透露，找男友的條件之一就是要愛狗，如果男友說無法接受狗狗的話，就不會跟對方在一起了。她也呼籲，希望這個節目讓更多愛狗人士將愛心發揮到最大值，台灣狗狗流浪以及收容所問題能減少，每隻狗狗都能找到幸福的家。

「西薩狗教官亞洲接班人」從1月11日起，每週三晚上8時在國家地理頻道首播，同日晚上9時於國家地理頻道高畫質頻道播出。1060105

(中央社)