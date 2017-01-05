恐攻陰影未散 比利時觀光業重創

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布魯塞爾去年3月遭受恐怖攻擊後，觀光業至今仍未能從恐攻復甦，根據統計，布魯塞爾住房率大幅衰退10%，損失慘重。好消息是，耶誕與新年假期觀光客有回籠趨勢。

布魯塞爾機場與地鐵站去年3月22日連環爆，造成32人死亡，數百人受傷。比利時國內警戒維持在次高的第3級。觀光客也因為擔憂另一波恐怖攻擊，選擇避開布魯塞爾。

根據布魯塞爾旅館協會（BHA）的統計，因為是歐洲聯盟、歐洲議會、北大西洋公約組織（NATO）總部，因公抵達布魯塞爾的旅客人數並未受到恐怖攻擊影響，上班日的飯店住宿率仍維持過往水準，但週五到週日的住房率則大幅下降。

自由比利時報（La Libre Belgique）報導，為了吸引觀光客，布魯塞爾飯店也祭出高額折扣，上班日平均房價為100歐元，但週末則降到78歐元，可惜仍未能獲得觀光客青睞，飯店總體營收大幅下滑22%。

儘管觀光客擔憂恐怖攻擊卻步，但隨著時間流逝，情況有所改善。布魯塞爾旅館協會指出，因為德國柏林耶誕前夕發生卡車攻擊事件，許多旅客捨棄德國，轉往布魯塞爾，讓耶誕與新年假期住房率有明顯回升。

法蘭德斯新聞（Flanders News）引述協會資料指出，布魯塞爾飯店在跨年夜的住房率達到90%，比2015年高出許多。2015年11月巴黎發生恐怖攻擊，許多觀光客取消歐洲旅遊行程，當時的住房率僅64%。1060105

(中央社)