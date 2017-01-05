土耳其大城伊茲米爾驚爆 傳至少3傷

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有線電視新聞網土耳其頻道（CNN Turk）報導，土耳其愛琴海城市伊茲米爾（Izmir）今天發生爆炸，救護車被派往現場。

伊茲米爾一個法院附近至少有一輛車起火燃燒。

根據土耳其多安通訊社（Dogan News Agency）記者，至少3人在這起爆炸中受傷。1060105

(中央社)