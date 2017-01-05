協助難民跨越國界遭求刑 法男視為榮耀
法國農民艾胡住在法義邊界不遠的小鎮，時常看到難民從義大利徒步進入法國。起初艾胡只是替他們指路，後來幫他們跨越國界、找空屋讓他們睡覺，他因而受審，卻說這是榮耀。
費加洛報（Le Figaro）報導，38歲的艾胡（Cedric Herrou）住在法國與義大利邊境上的華雅河畔布黑鎮（Breil-sur-Roya），他經常在住家附近看到從義大利來的非法移民，起初，他只是把這些移民帶往車站，讓他們繼續北行，後來乾脆直接去義大利邊境小鎮把他們接到法國境內，陸續約幫助200人進入法國。
把人接到法國後，艾胡又開始與當地人道組織合作，幫這些非法移民找暫時棲身之處，有的住在他家或其他居民家，有的住在一座已經不用的法國鐵路公司（SNCF）夏令營地。
即使艾胡幫助非法移民跨越國界和藏匿他們，是出於善意，但從法律上來說，這個舉動可能構成人口走私。
去年10月，警方接到市府通報，前往這座營地探查，發現約60名非法移民在衛生條件極差的環境下生活，其中一人染有瘧疾、好幾人有疥瘡。
警方把這些非法移民遣送回義大利境內，艾胡則被送上尼斯（Nice）輕罪法庭受審，昨天開庭。
地方媒體尼斯早報（Nice-Matin）報導，艾胡在進入法院前表示，「捍衛這些難民的權益，不是犧牲而是榮耀」，有數百人聚集支持他，並在他進入法院時鼓掌致意。
艾胡說，他只幫助來自厄利垂亞等地的政治難民，不幫為了賺錢而來的非法移民；「法國政府不處理與義大利之間的邊境問題，如果我什麼都不做，就會變成共犯，同時卻有人死去或受苦」。
艾胡主張自己的行動是「人道及政治行為」，但檢方認為，司法的角色並不是決定法律是否應該修改，也不是給某個國家一個外交教訓，司法的角色就是確保法律確實執行，因此求處8個月有期徒刑，可緩刑。1060105
(中央社)
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