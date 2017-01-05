蕭邦鋼琴大賽金獎得主 22歲趙成珍狂粉繞地球跑
「與其花時間化妝，我寧願把時間花在練琴上。」22歲蕭邦鋼琴國際大賽金獎得主趙成珍今天起將在台灣舉行兩場音樂會，面對五光十色的演奏家生涯，趙成珍依舊靦腆，「得獎前，我一年有20場音樂會；得獎之後一年有80場，準備練琴，旅行與演奏音樂會，依舊是我生活重心，不曾改變。」
趙成珍1994年出生於韓國，6歲開始接觸鋼琴，10歲正式拜師學琴，15歲拿到日本濱松國際鋼琴大賽最年輕冠軍，後赴巴黎攻讀音樂，現為巴黎音樂院學生，去年獲得2015年蕭邦國際鋼琴大賽首獎，現在則休學中。
「這次為台灣樂迷帶來的曲目我自己很喜歡，因為不只是蕭邦的樂曲。」趙成珍說，準備比賽之前，每天可以說是瘋狂準備蕭邦的作品，現在終於可以自己選擇曲目，「我很喜歡舒伯特的音樂，貝爾格則是因為也是維也納樂派，可以讓樂迷對於古典音樂有更多的理解，也讓聽見這些傳承。」
現在趙成珍也有許多粉絲，他說有一組粉絲團會經常參與他在世界各地的音樂會，「不算太瘋狂，也沒有對我產生太多困擾，我想她們也許只是因為喜歡到處旅行。」即使已經成名，但是趙成珍依舊十分專注古典音樂，「我上台就是西裝，燕尾服；下台就是跟朋友出去，我不打扮，不走流行路線，不上電視，對演藝圈根本沒想法，希望可以一直跟這些偉大的古典作品相處下去。」
「之前希望休學1年，然後再回去巴黎音樂院念書，但是現在已經不確定還要不要回去讀。」趙成珍說，他即將到美國卡內基音樂廳舉行音樂會，也將與葛濟夫、泰密卡諾夫等俄國指揮舉行音樂會，實踐他最愛的音樂家生涯。
趙成珍鋼琴獨奏會將於1月6日舉行，地點在台北國家音樂廳，1月7日在台中國家歌劇院。
(中時)
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