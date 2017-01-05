陸配遭警叫426引族群怒火 歧視語言成分裂族群毒瘤
4日晚上新北市三重區一名劉姓陸配因未兩段左轉遭交通警察攔下開罰單，過程中因詢問「這裡不能左轉嗎？」員警回應不當，情緒說出「台灣人都叫你們是426」，影片上傳網路引發新住民社群沖天怒火，一個晚上轉傳貼文數百次，留言破數千，串連打爆警方督察室電話抗議，警方表示，經協調當事員警已致歉並行政懲處。
426是閩南話的諧音，4是「死」，26是「大陸仔」之意。當晚陸配不斷轉發兩段現場拍攝的短片，在新住民社群引來要當事人提告，要求涉事員警道歉等聲音，而且很快肉搜出該名員警姓名和所屬派出所電話，同時相關警方投訴單位電話也紛紛被轉貼出來，遭遇同樣情況的陸配也跳出抱怨，曾被員警說「大陸那邊都不守規矩。」
三重警分局徐姓交通分隊長說，對於員警情緒上的不當言詞，當晚已向當事人道歉並獲接受；內政部警政署公共關係室也回應表示，此事屬個案，事發後派劉副分局長、督察組長致歉，未來會再加強員警教育和管理個人EQ，值勤、執法時莫因人而異。
雖情緒憤怒，仍有陸配發言認為好的員警還是居多，不當言行員警是少數。一位盧姓陸配說，有次沒兩段式左轉被攔，員警見她載著孩子，熱心問孩子是否不舒服，員警只提醒下次注意要她快帶孩子就醫，讓陸配感動差點哭出來。
(旺報)
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