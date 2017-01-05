南韓加速成立特種部隊 開戰即狙殺金正恩

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官員今天表示，南韓正在加速成立特種軍事部隊的計畫，倘若兩韓開戰，即以狙殺北韓領導人金正恩為首要目標；與此同時，南韓也在檢視因應敵方核武和飛彈攻擊的可能辦法。

美聯社報導，要求匿名的南韓國防部官員說，南韓今年將籌組1支特種部隊，一旦爆發戰爭，這支部隊將以剷除北韓戰時指揮和癱瘓其運作為目標。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，南韓原計畫2019年備妥這支特種部隊，國防部如今表示，「今年」就會成立這支部隊。

這名官員拒絕證實部隊將針對先發制人攻擊進行訓練。

國防部長韓民求向總理黃教安（Hwang Kyo-Ahn）簡報的政策中，即包括這項計畫；南韓總統朴槿惠涉及貪污醜聞遭彈劾停職後，由黃教安代理總統職務。

北韓去年進行兩次核試，並且試射多枚火箭，企圖擴大其核武和飛彈計畫。

北韓去年9月進行最新一次核試後，南韓合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）計畫強化軍力，以執行先發制人攻擊。

南韓國防部認為，儘管國際社會向北韓祭出制裁並施壓，平壤當局2017年將進行更多核子與飛彈試驗。（譯者：中央社劉文瑜）1060105

(中央社)