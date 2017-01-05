孟山都上季獲利重回成長

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目前正與德國化學大廠拜耳進行合併的孟山都表示，拜南美市場的營收成長強勁，帶動上季業績重回獲利正軌。

該美國農業種子大廠指稱，到去年11月底為止的上季，旗下包含種子與基因產品等最大部門，其營收激增32％至18.5億美元。另外孟山都還表示上季財報終於轉虧為盈，從1年前的淨損2.53億美元重回獲利2900萬美元。

(工商)