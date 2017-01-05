美航艦赴往南海 或許可能遭遇遼寧號
美國航空母艦卡爾文森號打擊群今天從聖地牙哥出發，前往西太平洋海域。正值大陸首艘航艦遼寧號在南海演訓，美、中航空母艦在南海遭遇的可能性，受到高度關切。
美國海軍日前發布新聞稿，詳細介紹尼米茲級的核動力航空母艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）打擊群，將於5、6兩日陸續由駐地加州聖地牙哥港啟程、前往西太平洋「定期演練」。
卡爾文森號隸屬第3艦隊，第3艦隊船艦平日雖負責美國西岸至國際換日線海域，但進入第7艦隊範圍並非首次，而正值遼寧號編隊在南海演訓，美、中航空母艦若在南海遭遇，將會是首次。
大陸軍事專家李杰日前宣稱，遼寧號在南海有「主場優勢」，又稱返航時可能在西太平洋海域進行實彈射擊演練，但未必會在南海實彈演訓是因局勢複雜敏感。
美國海軍新聞稿中則介紹，飛彈驅逐艦麥可墨菲號（USS Michael Murphy）這個月稍晚也將從母港夏威夷出發，加入卡爾文森號打擊群在西太平洋的演練；卡爾文森號打擊群7500多名官兵將聚焦海上安全行動和戰區安全合作，並在「印度—亞洲—太平洋」區域執行包括反潛及機動演習在內的雙邊操演。
正值美國總統當選人川普就職前夕，美國學界早就提醒，包括從東北亞的北韓到中國在南海的布局，區域國家在政權交接期間都可能試圖給川普壓力測試。
但以卡爾文森號打擊群的整體規模，對照首航南海演訓的遼寧艦編隊，分析認為，美中航艦戰力上的差距明顯。
卡爾文森號是因駐日本的航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）將維修保養，而接替雷根號在西太平洋的任務。美軍強調，兩個艦隊一向相互協調，依據互補優勢規劃並執行任務，以促進整個太平洋戰區的和平、安全和穩定。1060105
(中央社)
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