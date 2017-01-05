徐若瑄聲明反擊 澄清大陸代言看板被撤

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藝人徐若瑄經紀公司今天委託律師發聲明，澄清徐若瑄中國大陸廣告看板被撤換一事，以及近來侮辱、誹謗徐若瑄的不實言論，請勿再散播，否則依法提告。

徐若瑄（Vivian）日前被傳列入中國大陸封殺藝人名單；今天又傳出大陸廣告代言看板被撤換，還被陸媒指稱已遭大陸全面封殺。

徐若瑄所屬的金渥得有限公司晚間委託律師發聲明表示，關於媒體報導徐若瑄在大陸廣告看板被撤換一事，「該大陸品牌旗下代言眾星雲集，大陸媒體報導中所披露代言產品系列並不相同」。

金渥得說，相關媒體近日刊載轉發文章稱徐若瑄位列中國大陸封殺台灣藝人名單內，引發諸多不明真相的網友、媒體大量評論及轉載，部分媒體將數年前已被諸方澄清的相關不實內容一併轉載，再次引發不實言論大肆傳播，給徐若瑄造成極大困擾。

金渥得公開澄清，網絡中以徐若瑄名義發表的不當言論，是別有用心之人惡意冒充，非徐若瑄本人發布，徐若瑄早在2010年10月27日已委託律師發函公開聲明，微博系統管理員也曾發微博證實相關不當言論並非徐若瑄本人發布。

最後金渥得嚴正聲明，網友及媒體勿再散布不實言論，停止傳播侮辱、誹謗徐若瑄言論，否則將依法追責。1060105

(中央社)