傳陸再限縮赴台遊人數 陸委會：會觀察
有台灣旅遊業者表示，大陸已啟動新一年度對團客赴台旅遊的限額，各省市鬆緊不一，預估今年人數會比去年再減少兩到三成。
對此，行政院大陸委員會副主任委員兼發言人邱垂正今天在例行記者會上回應稱，沒有接收到這方面訊息，有待查證，陸委會將進一步觀察。
雖然大陸官方對外一貫表示陸客減少是「市場行為」，但去年2月大陸國務院台灣事務辦公室發言人安峰山在記者會中曾表示，「下一步將視『兩岸關係形勢的發展』和市場變化作處理」。
有旅遊業者表示，這幾天一些省市已發出「行政指導」的通知，跟去年做法類似，要求今年組團赴台旅遊的人數要比去年減少兩成，也有省市的指標是減少1/3。
由於陸客赴台遊的團客名單必需呈報當地旅遊局，很可能會在審核時控管人數。
不過，上海一家組團社告訴中央社記者，目前上海並未收到有關限縮赴台人數的通知，在赴台遊的部分，由於跨省市之間不會併團，所以也不了解其他省市的情形。
也有業者認為，在去年發生火燒車事故後，赴台遊的團客已經「自然減少」，部分地區甚至低於行政指導的人數上限，因此這種控管不一定會造成全面性的影響。
邱垂正去年底曾表示，去年陸客來台總人數較前年同期減少18.5%，其中團客大減29.9%。
根據台灣海峽兩岸觀光旅遊協會上海辦事處2016年提供的數據，去年大陸團客約133萬人，若再減1/3，加上去年自由行約122萬人，陸客今年總數有可能在210萬人左右。1060105
(中央社)
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