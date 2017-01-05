徐若瑄遭陸封殺原因 全是誤會一場

徐若瑄當年淚灑記者會，事後曾稱相信一切會過去，大陸網友最終會理解的。(本報系資料照)

徐若瑄近來傳出遭大陸全面封殺，其代言《自然堂》廣告看板也被下架，被指原因乃是她2010年代表台灣團出席東京國際影展，因為無法走紅毯，隔日在記者會上哭訴遭大陸打壓，還發表「日本對我而言就如同是養母般的存在」、「大陸，這個我國家我再也不想去發展」等言論，激怒陸網友所致。

不過徐若瑄所屬經紀公司就透過律師聲明強調，徐若瑄本人從未發表過那些言論，盼網友與媒體停止散播不實言論，否則依法追責。其實徐若瑄的確說過「日本對我而言就如同是養母般的存在」，但她並非在東京國際影展所講。

徐若瑄當時因為無法走紅毯，淚灑記者會，事後曾解釋是因為覺得扯到政治不是藝人擔當的起，為此感到痛心，「日本對我而言就如同是養母般的存在」也是徐若瑄在返日開記者會上說的，她當時表示在日本演藝圈發展8年，日本就像她的義母，很期待和日本朋友相聚。

至於「大陸，這個我國家我再也不想去發展」的微博截圖，據香港蘋果日報表示，徐若瑄就從未講出這句話，疑遭網友惡意造假，以訛傳訛導致對徐若瑄誤解越來越深。

徐若瑄經紀公司聲明全文：

藝人徐若瑄所屬金渥得經紀公司 針對今日傳聞回應 --

關於今日媒體報導徐若瑄在大陸的廣告看板被撤換一事，藝人所屬經紀公司金渥得回覆：『該大陸品牌旗下代言眾星雲集，大陸媒體報導中所披露代言產品系列並不相同。』

另外關於大陸媒體報導中所引述的內容，經紀公司早在2010年委託律師發出聲明澄清非她所言，接著又於2016年12月31日再度委請大陸律師針對不實傳言發出嚴正聲明，聲明內容如下：

北京星權律師事務所系根據中華人民共和國法律登記註冊的中國律師事務所，本律師聲明署名律師具有完全的合法執業資格，本律師事務所接受金渥得有限公司委託(下稱『金渥得公司』)，就金渥得公司藝人徐若瑄小姐遭遇侮辱、誹謗一事指派朱曉磊律師發佈本律師聲明。

一、事件概況

據金渥得公司介紹，相關媒體近日刊載(轉發)文章稱徐若瑄小姐位列「中國封殺台灣藝人名單」之內，引發諸多不明真相網絡用戶、媒體大量評論及轉載，並有部分媒體將數年前已被諸方澄清的相關不實內容一並轉載，再次引發同類不實言論被大肆傳播，給徐若瑄小姐造成了極大困擾。

二、公開澄清

網絡中以徐若瑄小姐名義發表的不當言論，系別有用心之人惡意冒充而為，並非由徐若瑄小姐本人發佈，徐若瑄小姐早在2010年10月27日便已委託律師發函對上述情況公開聲明，微博系統管理員亦曾發微博證實相關不當言論並非徐若瑄小姐本人發佈。

三、嚴正聲明

正告相關網絡用戶及媒體即刻採取斷開鏈接、停止轉發等方式停止針對徐若瑄小姐侮辱、誹謗言論的傳播，對怠於停止侵權的責任方，金渥得公司將堅決通過訴訟方式依法追責！

金渥得公司委託本律師事務所對所有支持徐若瑄小姐的朋友表示感謝，同時墾望廣大網絡用戶及媒體對網絡消息理性對待、切勿以任何方式傳播上述不實言論，以免觸法。

特此聲明

(中時電子報)