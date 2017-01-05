巴西去年汽車銷量銳減至10年最低

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巴西去年汽車銷售與產量暴跌到至少10年來最低，這也意味曾是該國蓬勃發展的汽車業目前正步入低迷頹勢。

根據汽車協會Anfavea週四公布數據顯示，去年汽車、卡車與巴士銷量銳減20.2％至205萬輛，創下2006年來最低水準。在同時產量也下滑11.2％至216萬輛。

(工商)